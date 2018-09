Siaton, 7th of August 1848

Transcribed below is the de cree of the canonical erec tion of the parish of the town of Siaton, Province of Negros Island:

Obispado de Cebu

Con esta fecha he decretado lo singuiente:

Resultando del expediente que para el efecto se ha formado, ser oportuno y necesario se erija en nueva parroquia el pueblo de Siaton, segregandolo al efecto en lo espiritual, de su actual matriz Dauin en la provincia de Isla de Negros, para que sean bien gobernados y administrados en lo spiritual sus naturales, y conviniendo en los mismo el Excmo. Sr. Vice Patronato Real de estas Islas, según aparece en su Superior Decreto de 29 de Noviembre de 1847, desde luego venimos en declarar y declaramos la separación é independencia en lo espiritual del citado pueblo de Siaton de su matriz Dauin, y lo erigimos en parroquia para que pueda tener propio parroco con arreglo á los sagrados Canones y Leyes del Real Patronato señalando por sus limites parroquiales los mismos linderos territoriales que le fueron designados y marcados en lo civil por la justicial Real con citación y acuerdo de los pueblos colinderos

Comuniquese este Decreto de erección al Devoto Cura Parroco de Dauin y al primer Cura nombrado de dicha nueva Parroquia de Siaton, para el conocimiento y cumplimiento de ambos, quienes guardaran en el archive de sus respectivos parroquias este decreto, y hecho Archivese.

Lo que comunicamos á V. R. para los fines arriba indicados, Dios gu(ard)e, á V. R. m(uchos) a(ños). – Cebú 7 de Agosto de 1848. = fr. Romualdo (Jimeno) Obispo.

A. P. Cura Parroco de Siaton

As its first Augustinian Recollect missionary, Father Agustín Olmedillas took possession of the parish on 21 October 1848 and served the town until 27 January 1849.